Lukaku-Koulibaly, il Chelsea non ha fretta: definito il piano dell’Inter. E Onana…

Per Koulibaly c'è più di un problema: dall'ingaggio al fatto che non beneficia del Decreto Crescita ma l'Inter non molla

"Si è concluso il blitz londinese di Ausilio, rientrato ieri pomeriggio in Italia. Non si può dire che la missione del ds nerazzurro sia stata un successo, ma nemmeno un flop: è andata come doveva andare". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al viaggio a Londra di Piero Ausilio. "L’esigenza dell’Inter era quella di mettere in chiaro i suoi piani, vale a dire prestito bis per Lukaku e chiedere di avere con la stessa formula anche Koulibaly. I Blues non avrebbero potuto dire sì in questa fase. Sono rimasti freddi, non si sono sbilanciati, facendo capire di voler verificare la possibilità di una cessione a titolo definitivo", spiega poi il quotidiano.