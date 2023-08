TS – Inter, a settembre si parla di rinnovi: priorità a questi tre big

A mercato chiuso l'Inter lavorerà per blindare tre big della rosa di Simone Inzaghi: lo svela oggi Tuttosport

Il rinnovo di Simone Inzaghi già definito e solo da ufficializzare, ma non soltanto. L’Inter è al lavoro anche per altri prolungamenti di contratto e i discorsi verranno approfonditi post mercato, sottolinea Tuttosport oggi.

“Il club nerazzurro inizierà ad affrontare anche la questione dei rinnovi contrattuali di alcuni giocatori in scadenza nel 2026 per evitare di arrivare al termine della prossima stagione con l’orizzonte limitato di un legame a quel punto solo biennale. Il discorso riguarda in particolare Barella, Dimarco e Lautaro”, si legge.