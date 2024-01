Sky – Inter, il club vuole annunciare il rinnovo di Lautaro a margine della Juve

Mancano solo i dettagli finali per il rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter: ecco quando può arrivare la firma del capitano

Mancano solo i dettagli finali per il rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter. Come riportato da Sky Sport dopo la vittoria della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, c’è la volontà del club di annunciare il prolungamento di contratto del capitano nerazzurro a margine della sfida con la Juventus del 4 febbraio. O subito prima o subito dopo, Lautaro firmerà il rinnovo e diventerà il più pagato della rosa interista.