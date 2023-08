L'Inter può chiudere in questi giorni diversi importanti colpi per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi: le ultimissime da Sky

L'Inter può chiudere in questi giorni diversi importanti colpi per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Le ultimissime arrivano da Sky Sport e riguardano tre giocatori: un portiere, un centrocampista e un attaccante.

"L’Inter entro il fine settimana vorrebbe chiudere Samardzic e Sommer. Qualche giorno in più ci vorrà per Scamacca. Per Samardzic gli accordi sono raggiunti, una valutazione totale che supera i 25 milioni di euro e il club nerazzurro potrà ricomprare Fabbian in futuro.