Sky – Inter, Sanchez priorità sul mercato. Intesa sull’ingaggio: “Per liberarsi dal Man Utd…”

In attesa delle altre mosse che possano accontentare Antonio Conte, per l’Inter l’attuale priorità sul mercato è l’acquisto a titolo definitivo di Alexis Sanchez, considerato un valore aggiunto nei quattro attaccanti per il 2020-21.

Il Manchester United, infatti, ha risposto picche alla richiesta dei nerazzurri di prolungamento del prestito fino al termine dell’Europa League. Il giocatore rimarrà a Milano solo a fronte di un trasferimento definitivo. Da Viale della Liberazione, dunque, si procede. Secondo quanto riportato da Sky Sport, con il giocatore è stato trovato l’accordo sull’ingaggio che andrà poi a percepire in nerazzurro. Bisogna capire, ora, il tipo di offerta da presentare al club inglese, che in teoria dovrebbe versare nelle tasche di Sanchez 55 milioni di euro lordi nei prossimi due anni.

Sarà necessaria, dunque, una buonuscita affinché l’operazione possa concludersi.

(Fonte: Sky Sport)