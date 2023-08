EDICOLA / TS: Roma pazza per Lukaku. E all’Inter sbarca il muro Pavard

Sulla prima pagina di TuttoSport si parla anche del mercato dell'Inter e dell'ultimo arrivo, Pavard . A centro pagina però il titolo è per la Juventus e due giovani talenti blindati, Yildiz e Huijsen. Si parla quindi del futuro bianconero e del progetto giovani che si consolida. Ma nessun nome altisonante, perché la notizia che fa più rumore è che alla fine Lukaku è tornato in Italia. Ma non alla Juve come si poteva pensare qualche settimana fa.

"Roma pazza per Big Rom: gol dal cielo. Lukaku sbarca con l'aereo di Friedkin, aeroporto e città in tilt. Cinquemila in delirio a Ciampino. Visita e firma, maglia numero 90. Mou si risente al top", è il titolo dedicato al ritorno del belga in Serie A dopo l'approdo mancato all'Inter. Che però nelle scorse ore ha visto finalmente compiersi l'arrivo di Pavard: "E all'Inter sbarca il muro", è il titolo dedicato al giocatore. "Al Bayern 30 mln e a lui cinque per cinque anni. Inzaghi ottiene il difensore che voleva".