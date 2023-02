Inter, cessione eccellente per arrivare all’attivo chiesto da Zhang. “Scelta già fatta”

L'Inter avrebbe già deciso il sacrificato per giugno per poter raggiungere l'attivo di bilancio richiesto da Zhang

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'Inter avrebbe già deciso il sacrificato per giugno per poter raggiungere l'attivo di bilancio richiesto da Zhang :

"L'attivo di almeno 60 milioni di euro da raggiungere entro il prossimo 30 giugno è stato fissato proprio con questo scopo. Ed è già chiaro che, per tagliare il traguardo, sarà obbligatoria una cessione pesante. Tanto che, in questo senso, una scelta sarebbe già stata fatta: sacrificare Dumfries", scrive il Corriere dello Sport che rimarca come l'Inter chiederà 50 mln di euro per il cartellino dell'olandese.