Pedullà – Inter, Smalling e Soyuncu non interessano. Retroscena Kessie. E Brozovic…

Pedullà continua con la sua versione. Sulle indiscrezioni che riguardano Smalling e un interesse dell'Inter nei confronti del giocatore della Roma, il giornalista sostiene che in realtà non ci sarebbe nulla di vero. Né il centrale giallorosso e né Soyuncu (pure lui è in scadenza) sono obiettivi dei dirigenti interisti. Il calciatore del Leicester sarebbe già sposo promesso dell'AM, voleva già trasferirsi al club di Simeone in inverno.

Restano invece tutte da considerare le voci su Kessie. Pedullà sottolinea che nelle ultime ore del mercato invernale "c’è stato un contatto con il suo entourage, è stato ribadito il rammarico per non aver chiuso a gennaio un’operazione difficile", si legge. Per il giornalista, il calciatore del Barcellona vuole tornare in Italia e l'Inter gli piacerebbe. E anche all'Inter interesserebbe un suo sbarco nella Milano nerazzurra con Brozovic "non più blindato, anzi…", le parole sul sito del giornalista esperto di mercato.