Inter, quale scenario per Inzaghi? “In scadenza 2024, fin qui per il rinnovo…”

Si è conclusa una stagione intensa, travagliata ma anche emozionante per l'Inter e per Simone Inzaghi. Ora ci si chiede quale possa essere lo scenario per l'allenatore nerazzurro. Ecco il punto del Corriere dello Sport:

"E non si può che ripartire da Inzaghi, l’allenatore capace di trascinare il popolo nerazzurro sino all’Ataturk. Il suo contratto scade a giugno 2024: ufficialmente i contatti per iniziare a parlare del prolungamento non sono mai stati avviati, non c’era alcuna fretta, bastava il solidissimo rapporto con il presidente Zhang a garantire la stabilità della sua panchina a prescindere dal risultato di Istanbul".