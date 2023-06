Inter, scenario in porta: non solo Trubin, due arrivi. E il secondo colpo può arrivare a zero

"L'idea dell'Inter è quella di puntare su Navas, che a dicembre di anni ne compirà 37, se il Psg lo farà partire gratis. Un po' come dovrebbe succedere con il Chelsea per Azpilicueta. Nel caso di Navas si tratterebbe di una sorta di... risarcimento del Psg al club di Zhang dopo lo "scippo" di Milan Skriniar a parametro zero. Navas si giocherebbe il posto con Trubin che, essendo giovane e alla prima esperienza lontano dall'Ucraina, ha bisogno di una spalla... sicura. Anche se sulle sue qualità nessuno ha dubbi: in viale della Liberazione è considerato un portiere dal futuro assicurato. Ad alti livelli. Un 2001 tra i migliori in circolazione".