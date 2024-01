Sky – Inter, movimenti in uscita: sondaggio Sassuolo per Sensi. E Carboni può andare in B

Sono ore intense di mercato per l'Inter. In entrata, con l'arrivo ormai perfezionato di Buchanan, ma anche in uscita

Come riferisce Sky Sport, infatti, nei prossimi giorni potrebbe concretizzarsi due affari: l'addio di Stefano Sensi, in scadenza di contratto a giugno con il club nerazzurro, per il quale avrebbe effettuato un sondaggio il Sassuolo, sua ex squadra; e il trasferimento di Franco Carboni, giovane di proprietà interista e oggi in prestito al Monza di Palladino.

Secondo Sky, l'esterno sinistro del Monza è richiesto dalla Ternana in B.