TS – Inter, da Okafor e Openda a Retegui: è sfida al Milan per il 9 del futuro

Si guardano attorno i dirigenti di Inter e Milan, mirino puntato in particolare sull’attacco: ecco gli obiettivi comuni

Alessandro Cosattini

Obiettivi di mercato comuni per Inter e Milan. E non è una novità. Si guardano attorno i dirigenti delle due squadre milanesi, mirino puntato in particolare sull’attacco. Per i nerazzurri, dipenderà tutto dal futuro di Romelu Lukaku e dal “quasi certo” rinnovo di Edin Dzeko, secondo Tuttosport. Ma in rosa c’è anche il Tucu Correa, in uscita, dunque un colpo salvo sorprese servirà davanti.

I nomi sui taccuini di Inter e Milan — “Milan e Inter potrebbe dare vita ad alcuni derby in estate. Il primo nome della lista è Okafor del Salisburgo, da tempo nel mirino del Milan, ma tenuto sotto osservazione anche dall'Inter, tant'è che il ds Ausilio ha avuto diversi contatti con la dirigenza austriaca (anche per il difensore Solet): costa molto, 30-35 milioni, ma il futuro è dalla sua. Così come brilla in Francia il belga Openda del Lens: al Milan piace molto, l'Inter lo aveva seguito quando da giovane aveva iniziato a mettersi in mostra nel Club Bruges dove oggi i nerazzurri corteggiano l'esterno Buchanan, ma anche il gioiellino offensivo Nusa, norvegese classe 2005. Occhi anche sui nove d'area come Retegui - più Milan che Inter -, o il "vecchio" pallino Scamacca (più i nerazzurri). Ai dirigenti rossoneri piace molto anche Balogun del Reims, ma di proprietà dell'Arsenal e già carissimo.

Le punte in prestito — Milan e Inter per l’attacco del futuro - probabilmente più per il 2024 che per il 2023 - potrebbero puntare anche su forze fresche e interne andate a farsi le ossa in giro per l’Italia. Il Milan in Serie A osserva Daniel Maldini (Spezia) e la crescita di Colombo (Lecce), mentre in Serie B sta finalmente emergendo Nasti (Cosenza). L’Inter in A ha Satriano (Empoli), mentre nella serie cadetta sta andando benissimo Mulattieri (Frosinone), con Esposito che sta cercando di rilanciarsi a Bari”, si legge.

(Fonte: Tuttosport)