Inter, centrocampo da sfoltire: linea ferma di Marotta. In sospeso Brozovic e Nainggolan

Il PSG, secondo le Parisien, starebbe pensando ad entrambi ma al momento sono stati fatti solo dei sondaggi, non sono state presentate offerte concrete. Il club parigino però, stando alle indiscrezioni, potrebbe chiederli in prestito. E l’Inter non ha intenzione di mandare in prestito i suoi giocatori se non a fronte di un’offerta importante o che preveda almeno l’obbligo di riscatto. Al momento questa è la linea di Marotta. Ma il Cagliari è alla finestra e spera che questa posizione si ammorbidisca negli ultimi giorni di mercato per regalare a Di Francesco il centrocampista belga.