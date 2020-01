Slimani-Inter, avanti tutta: il Monaco dice sì, ecco l’ultimo ostacolo per l’arrivo a Milano

Islam Slimani, attaccante algerino classe 1988 del Monaco, è l’ultima tentazione dell’Inter per il reparto offensivo. I nerazzurri vogliono un giocatore low cost, in prestito, ed è proprio con questa formula che stanno provando a prendere Slimani. Che gioca nel Monaco (dove ha realizzato 7 gol in 13 partite) ma è di proprietà del Leicester.

E proprio questo triangolo rende più complicata la trattativa.

“Il Monaco ha già dato l’ok a liberare Slimani per farlo arrivare a Milano. Il giocatore, però, è di proprietà del Leicester e il Leicester ha chiesto una cifra alta per il prestito. Su questo stanno trattando l’Inter e gli inglesi. Al posto di Slimani il Monaco sta facendo un tentativo con la Roma per Kalinic. E la Roma si sta cautelando provando a prendere Favilli dal Genoa”. Ecco il triangolo raccontato da Gianluca Di Marzio di Sky.

Ma l’Inter proverà in extremis a regalare un nuovo attaccante ad Antonio Conte. A inizio pomeriggio, era circolata anche l’ipotesi Pandev, che poi ha perso quota nel corso della giornata.