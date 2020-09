il Giornale – Inter più debole dell’anno scorso se parte Skriniar. Eriksen? La speranza è che…

“Alla vigilia del primo giorno di scuola, solo buoni propositi e parole dolci. Antonio Conte e Beppe Marotta accompagnano l’Inter al debutto posticipato in campionato”. Apre così l’articolo de Il Giornale in merito alla prima per l’Inter di Conte, definita dal quotidiano “sostanzialmente la stessa” o “persino più debole” dell’anno passato vista la probabile cessione di Skriniar al Tottenham. “Vendere Skriniar (visto che gli altri non li ha comprati nessuno) è l’unico modo per provare a prendere il solo giocatore che a questo punto Conte vorrebbe: N’Golo Kanté, 29 anni, campione del mondo con la Francia e titolare del Chelsea, già allievo di Conte”, commenta il Giornale.

ERIKSEN – Stasera toccherà ai nuovi acquisti Hakimi e Kolarov e non è escluso che anche Vidal possa scendere in campo con la Fiorentina. Discorso diverso per Eriksen: “La speranza inconfessata è che in extremis spunti un amatore interessato all’ex Tottenham, ma difficilmente ci sarà tempo e spazio da qui al 5 ottobre. Come per Brozovic e gli altri esuberi (Joao Mario e Asamoah sono stati addirittura esclusi dalla lista dei 25 per il campionato): ben che vada (come per Nainggolan) ci sarà qualcuno che li accoglierà in prestito”, commenta il Giornale.