Kolarov subito, Conte si fida. Skriniar? Dipende dagli Spurs, Smalling davanti a Kabak

L’Inter stasera affronterà la Fiorentina a San Siro. Niente ritiro per la squadra di Conte, il tecnico stasera potrebbe schierare subito dal 1′ due nuovi acquisti: Hakimi e Kolarov. L’esterno si è subito preso la fascia destra e il tecnico punta tanto su di lui.

“Su Kolarov invece conta un fatto: l’Inter ha chiuso il suo acquisto con una rapidità eccezionale. Ed eccezionale è anche la velocità di inserimento dell’ex Roma: nell’amichevole contro il Lugano pareva giocasse nell’Inter da una vita. Molto più di un cambio naturale come centrale di sinistra. Il serbo è tanto altro. Stasera parte titolare, anche vista l’assenza per squalifica di De Vrij. Conte si fida già del serbo. Si fida talmente tanto da spostare in mezzo il pupillo Bastoni, pur di far spazio al mancino. E occhio ai calci di punizione, limite ormai storico dell’Inter: stasera giocheranno sia Kolarov sia Eriksen, buon segnale sulle palle ferme, dirette e indirette. In difesa, poi, un discorso a parte lo merita la situazione Skriniar. Lo slovacco lascerà spazio a D’Ambrosio e non si può non pensare alla trattativa in corso tra il Tottenham e l’Inter proprio per il difensore, entrato anche lui nell’ordine di idee di lasciare Milano. Accadrà? Dipenderà da quanto gli Spurs riusciranno ad avvicinare quota 50 milioni, la richiesta dell’Inter. E nel caso, Marotta e Ausilio piazzano in prima fila Chris Smalling, ancor più del turco Ozan Kabak”, spiega La Gazzetta dello Sport.