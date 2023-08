Conferme anche da Sky Sport sulle anticipazioni di FCIN1908 su due nomi per la porta : Yann Sommer e Bento . È in arrivo ormai l’estremo difensore svizzero, mentre il brasiliano è stato proposto nelle scorse ore per il ruolo di secondo portiere dopo l’addio di Handanovic. Ecco la situazione per il sito di Gianluca Di Marzio.

“Per Sommer i nerazzurri contano di poter chiudere entro 48 ore per metterlo a disposizione della squadra entro sabato. Come detto nei giorni precedenti non è previsto il pagamento di alcuna clausola visti i buoni rapporti con i tedeschi, ma nel caso in cui l'affare non dovesse sbloccarsi l'Inter la pagherà.