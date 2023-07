Ts – Sommer, intesa vicina Inter-Bayern, le cifre. Trubin, la situazione. E Stankovic…

Yann Sommer si avvicina a grandi passi verso l'Inter. Ieri c'è stata l'accelerata decisiva e presto lo svizzero sarà agli ordini di Inzaghi. "Quello che appare ormai abbastanza certo è che il portiere sarà un giocatore dell'Inter, l'erede di Onana, il nuovo titolare fra i pali nerazzurri in attesa di capire se sarà poi affiancato da Trubin dello Shakthar (ci vorrà tempo per limare la distanza fra domanda e offerta, 30 e 12-15 milioni) o Audero della Sampdoria, con il giovane Filip Stankovic che sta comunque dimostrando di poter tappare bene il buco", sottolinea Tuttosport .

"Inter e Bayern anche ieri hanno lavorato alacremente per trovare l'intesa definitiva per il trasferimento di Sommer che diventerà nerazzurro per una cifra intorno ai 4 milioni più bonus (dunque meno dei 6 della clausola). Il fatto che oggi Ausilio sarà a Tokyo (è partito ieri pomeriggio), potrebbe poi agevolare la definizione finale della trattativa, visto che, come detto, anche il Bayern si trova nella principale città del Paese".