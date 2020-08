Inter, nome a sorpresa per completare l’attacco? GdS: “Utile anche per la lista Champions”

Sei gol in Serie A, cinque dei quali dal post-lockdown, in 19 partite totali: sono questi i numeri di una stagione positiva per Federico Bonazzoli, prodotto del settore giovanile dell’Inter ed attuale centravanti della Sampdoria. I doriani vogliono impostare il discorso con l’agente Tinti per il rinnovo di contratto ma, secondo La Gazzetta dello Sport, tra le squadre interessate c’è anche l’Inter: “I nerazzurri potrebbero ricomprarlo (come con Biraghi) per completare l’attacco, considerando che lui sarebbe utile (viene dal vivaio) in ottica-Champions”, commenta la Rosea.