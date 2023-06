Sky – Inter-Carlos Augusto, serve questo addio. E se parte Correa può arrivare…

Il rinnovo di Simone Inzaghi , ma non soltanto. Come riportato da Sky Sport, “l’allenatore dell’Inter dovrebbe rinnovare un altro anno, fino al 2025, con ritocco contrattuale”, si legge. Ma la dirigenza nerazzurra dopo Istanbul sta già pensando al mercato verso la prossima stagione.

“Resta sempre nel mirino dei dirigenti nerazzurri Carlos Augusto per la fascia sinistra, in caso di partenza di Gosens. In attacco piace Lukebakio dell'Hertha Berlino, che potrebbe diventare un obiettivo concreto in caso di partenza di qualche attaccante, come per esempio Correa”, si legge sul sito di Sky.