CdS – Inter, Brozovic ricoperto d’oro in Arabia. Oltre a Milinkovic spunta Koopmeiners

Sono ore caldissime per il futuro di Marcelo Brozovic . Riflessioni in corso da parte dell’Inter sulla cifra per il trasferimento del croato; lato giocatore, non sembrano esserci dubbi visti i 18 milioni di ingaggio messi sul tavolo dall’Arabia Saudita (il triplo rispetto a quanto percepisce all’Inter). Cosa manca per la chiusura dell’operazione dunque? Oggi il Corriere dello Sport parla del croato e anche di un’ipotesi nuova per il centrocampo nerazzurro.

Brozovic ricoperto d'oro

“Beh, manca che l’Al Nassr paghi un prezzo adeguato per il cartellino di Brozovic. L’Inter ha fissato una quota: 25 milioni. Al momento, gli arabi non si sono spinti così in alto, ma si stanno avvicinando. E, magari, inserendo alcuni bonus, si potrebbe trovare una quadratura. Per il club nerazzurro, la cifra incassata potrà essere registrata quasi per intero come plusvalenza, visto che, a bilancio, il valore di Brozovic è di poche centinaia di migliaia di euro. In aggiunta - ed è un dettaglio tutt’altro che trascurabile -, c’è pure il risparmio sull’ingaggio del croato. Vale a dire 6,5 milioni netti. L’impatto positivo sull’esercizio 2023/24, quindi, sarebbe superiore ai 30 milioni di euro.