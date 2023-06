Sky – Brozovic, se l’Al Nassr vuole chiude presto. Frattesi o Milinkovic restano le idee Inter

Il centrocampista dell'Inter è in trattativa con l'Al Nassr per il trasferimento. Ancora non c'è un accordo tra i due club

Marcelo Brozovic è nel mirino dell'Al Nassr. Il centrocampista ha ricevuto un'offerta importante, ma il club saudita non ha ancora trovato un accordo con l'Inter che poi dovrà trovare un rinforzo adeguato per il centrocampo di Inzaghi.

Per ora per Brozovic offerta scritta da 15 milioni, rilancio verbale da 18 milioni. L'Inter ne chiede 25 milioni. Se vorranno davvero giocatore e lui darà l'ok non avranno problemi a rilanciare. L'Inter poi andrà a prendere un altro centrocampista forte come Frattesi o Milinkovic-Savic