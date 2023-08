Inter, Pavard arriva stasera? Possibile convocazione già contro il Cagliari

Un colpo importante per i nerazzurri, come sottolinea la Rosea:

“L’Inter si mette in casa un ex campione del Mondo, uno abituato a lottare per grandi traguardi: col Bayern ha vinto tutto ciò che si poteva: quattro campionati, coppe e Supercoppe di Germania, ma soprattutto una Champions, una Supercoppa europea e un Mondiale per club”.