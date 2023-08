Pedullà – Pavard-Inter, via libera Bayern entro domani. Correa-Sanchez? Il punto

Benjamin Pavard è ad un passo dall'Inter e già domani potrebbe arrivare il via libera del Bayern Monaco

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà a Sportitalia Mercato, è tutto fatto per Pavard all'Inter tanto che il club nerazzurro si aspetta il via libera dal Bayern entro domani mattina. L'Inter vorrebbe avere Pavard a disposizione per la partita di lunedì contro il Cagliari.