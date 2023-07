Inter, la strategia per il dopo Onana: “Prima trattativa Sommer, poi…”

Sarà Raffaele Di Gennaro il terzo portiere dell’Inter dopo l’addio di Alex Cordaz. Oggi l’estremo difensore era in sede con l’agente, domani farà le visite mediche: contratto annuale per lui. Ma chi saranno il primo e il secondo portiere nerazzurri? Come riportato da calciomercato.com, “per Anatolij Trubin potrebbe servire una trattativa più lunga e di conseguenza tempi dilatati. Allora tanto vale andare immediatamente su Sommer per poi approfondire il resto dei discorsi.