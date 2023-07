Sky – Lukaku vuole l’Inter, serve rilancio forte. Juve? Alla finestra

"Lukaku? Settimana importante, il Chelsea lo aspetta il 12, Pochettino ha detto che dovrà presentarsi se le cose non si risolveranno. Lukaku aspetta l’Inter, ma non in eterno. I nerazzurri hanno presentato un’offerta da 25, il Chelsea ne chiede 40/45 e poi ci sono club dall’Arabia e la Juventus alla finestra. La volontà del giocatore è stata ribadita, ma ora la situazione è di attesa, tocca all’Inter trovare l’accordo coi Blues. Il club dovrebbe studiare una proposta al rialzo per convincere il Chelsea. La volontà del giocatore è chiara, ora dipende dal timing dell’operazione e l’Inter sa che deve accelerare. Il Chelsea aspetta che l’offerta salga e intanto ha queste offerte. La situazione non è facile", le sue parole.