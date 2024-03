Inter, in estate arriva Taremi a 0: cifre e dettagli del contratto

Mehdi Taremi in estate diventerà un nuovo giocatore dell’Inter: ecco tutti i dettagli del contratto che firmerà

Mehdi Taremi in estate diventerà ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. L'attaccante arriverà a 0 dopo la scadenza del contratto con il Porto e firmerà un biennale da circa 3 milioni di euro netti a stagione, con opzione per la stagione successiva. È tutto pronto ormai, Taremi diventerà un nuovo calciatore nerazzurro: un rinforzo importante per l'attacco.