Sky – Nandez-Inter, operazione andrà in porto. Si sono dilatati i tempi

C'è la volontà di chiudere l'affare da parte di tutte e tre le componenti ma al momento non c'è l'accordo definitivo

La questione Lukaku ha occupato il centro del pianeta nerazzurro. Ma l'Inter deve ancora completare un'operazione in uscita sulla quale lavora da tempo e stiamo parlando di Nandez . Il calciatore è arrivato a Cagliari e ha detto di non sapere nulla del club nerazzurro.

Il calciatore ha tentato di ritardare il suo arrivo in Sardegna perché sperava che la trattativa con i nerazzurri si sarebbe chiusa in tempi brevi ma non è stato così. La volontà del giocatore di approdare a Milano c'è, la volontà del club interista di portarlo alla Pinetina anche, pure il Cagliari vuole cederlo ma a determinate cifre. A Skysport sottolineano che si tratta di una trattativa destinata a chiudersi con tempistiche più lunghe del previsto per questioni economiche.