Sky – Skriniar andrà via dall’Inter in estate. Alcuni incastri aprono uno scenario a sorpresa

La risposta negativa, le parole di Galtier, le indiscrezioni inequivocabili in arrivo da Appiano Gentile. Come riferisce Sky Sport, tutto lascia pensare che Milan Skriniar dirà addio all'Inter in estate a parametro zero. Il club nerazzurro, infatti, non ha intenzione di privarsi in questa finestra di mercato di un calciatore comunque molto importante per Simone Inzaghi, considerato anche che la squadra è ancora impegnata su tutti i fronti in una stagione ricca di impegni. Non è escluso a priori, però, che lo scenari cambi nei prossimi giorni.