Sky – Inter, ecco cosa manca per l’ufficialità di Moses. Eriksen, la situazione

Secondo quanto riporta Sky Sport, oggi era previsto un confronto tra l’agente di Eriksen e Tottenham. L’Inter è arrivata a offrire 13 milioni di euro più due di bonus, mentre Levy non è mai sceso sotto i 20 milioni, c’è la possibilità che possa farlo, ma la società nerazzurra probabilmente aumenterà ancora l’offerta. “L’incontro di oggi servirà per venire ancora più incontro alle esigenze del Tottenham anche da parte del giocatore. A questo punto ci meraviglieremmo se il giocatore non dovesse arrivare“, spiega Luca Marchetti. Per quanto riguarda Moses, l’ufficialità non dovrebbe arrivare prima di domani mattina perché deve arrivare un documento dal Fenerbahce.

(Sky Sport)