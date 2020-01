VIDEO / Mourinho: “Eriksen all’Inter? La mia risposta è che…”

Jose Mourinho, in conferenza stampa, è tornato sulla situazione di Christian Eriksen: “Non abbiamo notizie per due motivi. Il primo è che non compriamo un giocatore al giorno e il secondo è che sono una persona che si rifiuta di parlare di giocatori di altre società. Alcuni allenatori lo fanno, io no. Quindi qualsiasi nome tu possa farmi, dirò sempre che il giocatore appartiene alla squadra A, B o C. E io non parlo di giocatori della squadra A, B o C”.

Il portoghese ha poi aggiunto: “In relazione a Christian (Eriksen, ndr), la risposta non è positiva per voi: sarà convocato per la partita di domani“.