Sky – Inter-United, contatti per chiudere subito Young. I dettagli del nuovo contratto

Ashley Young è a un passo dall’Inter. Secondo ultime indiscrezioni riportate da Fabrizio Romano per Sky Sport, infatti, il club nerazzurro e il Manchester United starebbero continuando con i colloqui per provare a trovare subito un accordo che permetta al giocatore di unirsi quanto prima alla squadra di Antonio Conte.

Young, intanto, non convocato per la partita contro il Norwich, attende novità. Tra lui e l’Inter è tutto fatto, dato che c’è già un’intesa per un contratto fino al 2021.