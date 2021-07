Sky – Dimarco per sostituire Spinazzola: l’Inter chiede 10 mln, la Roma vuole…

Le novità da Sky Sport sul futuro dell'esterno ex Verona, rientrato all'Inter dopo il prestito e nel mirino della Roma

La Roma deve sostituire Leonardo Spinazzola, infortunatosi in nazionale. Tra i candidati per la fascia sinistra giallorossa c’è un giocatore dell’Inter: Federico Dimarco, di rientro dal prestito al Verona. I nerazzurri puntano sull’esterno e non hanno intenzione di fare sconti, come ribadito da Sky Sport.