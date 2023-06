SI – Onana, Inter vuole 60mln. Presto summit col Chelsea, pure per Lukaku-Chalobah. C’è Vicario

I prossimi potrebbero essere i giorni in cui si scalderà il mercato attorno ad André Onana. Come riferisce Alfredo Pedullà su Sportitalia, infatti, nei prossimi giorni ci sarà un vertice tra Inter e Chelsea per parlare del portiere camerunense, che il club nerazzurro valuta 60 milioni, non un euro di meno (raggiungibili anche attraverso bonus facili).