Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i margini per una partenza di Arturo Vidal dal Barcellona a gennaio sono ridottissimi. L’esonero di Valverde e l’arrivo di Setien hanno cambiato le carte in tavola: secondo l’esperto di mercato, qualora l’ex allenatore fosse rimasto in panchina, il cileno avrebbe fatto le valigie. Con il cambio in panchina, cambia lo scenario. L’Inter seguiva da tempo Vidal che ora pare essere più lontano.