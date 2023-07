CM – No assalto Frattesi, virata Inter su Samardzic: cosa c’è davvero dietro

Situazione in fase di stallo per Davide Frattesi e nessun assalto imminente, l'Inter vira su Lazar Samardzic: cosa c'è dietro

L’Inter vira su Lazar Samardzic per il centrocampo. Situazione in fase di stallo per Davide Frattesi e nessun assalto imminente, i dirigenti nerazzurri stanno ragionando sulla strategia. Cosa c’è dietro? Ne parla calciomercato.com nel dettaglio.

“L'empasse creatasi negli ultimi giorni sul fronte Davide Frattesi, figlia sia delle improvvise difficoltà del club nerazzurro a definire alcune cessioni vitali per il bilancio e per finanziare i colpi in entrata sia della differenza di vedute col Sassuolo sulla valutazione del calciatore, sta spingendo Beppe Marotta e Piero Ausilio a cambiare strategia e a dirottare le proprie attenzioni sul talentuoso centrocampista in forza all'Udinese.