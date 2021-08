Inzaghi vuole scudetto bis. TS: “Barella e Bastoni al riparo. Preoccupa Lautaro”

L'allenatore nerazzurro sa che con la LuLa potrebbe provare a rivincere e spera che le sirene di mercato sull'argentino restino tali

Eva A. Provenzano

Simone Inzaghi vuole provare a ripetere quanto fatto da Conte nella scorsa stagione. Vuole provarci nonostante i paletti economici imposti da Suning. Oggi sono tornati Barella, Bastoni e Lautaro Martinez. "L’Europeo ha restituito a Inzaghi un centrocampista che potrebbe giocare titolare in qualsiasi squadra al mondo, un centrale cresciuto ormai a tal punto da fare gola a Pep Guardiola e un attaccante che, da un po’ è sulla bocca di tutti. I tre, sempre che il mercato non faccia sorprese, lavoreranno per essere pronti in ottica campionato", scrive TuttoSport a proposito dei tre.

Ma di sorprese non dovrebbero essercene, a meno che non arrivi un'offerta importante per Lautaro: "Barella (non a caso scelto dall’Inter come testimonial delle nuove maglie) e Bastoni (fresco di rinnovo) sono al riparo da colpi d’ala del mercato, lo stesso non si può dire per l’argentino".

Il giornale torinese quando parla di Lautaro si riferisce a tutte le voci nate attorno a lui. Con l'Arsenal che avrebbe proposto Lacazettein cambio e l'Atletico Madrid interessato. Il rinnovo non è arrivato. Ma non è neanche arrivata l'offerta da 80-90 mln per il calciatore. Perché non partirebbe se non per queste cifre. Inzaghi vorrebbe che la LuLa non si scomponesse, con quella potrebbe comunque puntare allo scudetto. Ma ancora non può stare tranquillo, se il Toro dovesse partire dovrebbe ricostruire l'attacco. Con Correa, magari.

(Fonte: TuttoSport)