Inter, c’è un nome che Inzaghi ha fatto a gran voce alla dirigenza: “Apertura a chiudere”

Al di là degli errori e delle disattenzioni mostrati anche ieri contro l'Egnatia, ultima amichevole prima dell'inizio ufficiale della stagione, a livello numerico lì dietro all'Inter, come ormai è noto, manca un difensore. Il famigerato braccetto di destra che Inzaghi chiede a gran voce. Anzi, a dirla tutta, a gran voce l'allenatore nerazzurro avrebbe fatto un nome preciso: Tomiyasu dell'Arsenal. Le difficoltà per arrivare al giapponese ex Bologna non mancano. In caso di mancato sbarco a Milano, scrive la rosea, potrebbe tornare d'attualità anche Chalobah: