Messaggero – Inter, col Benfica partita delicata. Zhang ha ribadito fiducia a Inzaghi

"Quella contro il Benfica, per l’andata dei quarti di Champions, è una partita molto delicata. Steven Zhang gli ha ribadito la sua fiducia (e intanto incassa il pressing di Investcorp, il fondo del Bahrein, per l’acquisizione del club), ma questo è un appuntamento che i nerazzurri non possono fallire. Devono rilanciarsi, giocarsi tutte le chance per conquistare la semifinale e rituffarsi con determinazione in campionato per cercare di arrivare quarti. Cristian Chivu per l’immediato e Thiago Motta o Roberto De Zerbi per il futuro sono i nomi trapelati nelle ultime settimane".