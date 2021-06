Centrocampo Inter, due partenze e protagonisti a sorpresa. Inzaghi ha una missione Eriksen

Tra partenze e recuperi a sorpresa, il prossimo centrocampo dell'Inter potrebbe essere diverso da quello che ha chiuso la stagione 2020-21

Tra partenze e recuperi a sorpresa, il prossimo centrocampo dell'Inter potrebbe essere diverso da quello che ha chiuso la stagione 2020-21. Come scrive calciomercato.com, infatti, Simone Inzaghi, prossimo allenatore nerazzurro, avrà il compito di studiare la rosa a sua disposizione, per poi decidere su chi puntare. Gagliardini e Vecino, per esempio, potrebbero essere due pedine utili per capacità di inserimento e fisicità, due caratteristiche importanti nel calcio dell'ex Lazio. Sono in due, invece, sul piede di partenza: Sensi e Vidal: