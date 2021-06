Pjanic-Rafinha, Le Iene ritrovano video originale. Dal VAR a Orsato: “E’ giallo! Certo!”

Continua a far discutere la clamorosa mancata espulsione di Miralem Pjanic durante Inter-Juventus dell'aprile 2018

Nella puntata de Le Iene in onda questa sera si proverà a far luce su quegli istanti, cercando di sciogliere il giallo intorno ai video consegnati alla Procura Federale, sprovvisti di audio. Scrive Libero:

"... La novità più importante è il ritrovamento del video originale della sala Var durante la partita. Si nota Valeri inquadrato di profilo con i suoi assistenti. La ripresa è chiara: oggi come allora, però, manca l’audio. Non tutto, solo nel punto incriminato. La redazione de Le Iene ha fatto interpretare a due persone non udenti i labiali, che in effetti appaiono piuttosto evidenti: Valeri esclama «uuuh, check» appena vede il contatto di Pjanic e poi, a microfono aperto con Orsato, dice «ho controllato, il contrasto c’è». La versione stride con le dichiarazioni rese alla Procura, secondo le quali Valeri aveva chiesto al collega chi aveva intenzione di ammonire, per evitare uno scambio di persona (fu giallo a D’Ambrosio per proteste). Alla fine, l’assistente-Var Giallatini chiosa con un «per me è giallo» a cui Valeri risponde «certo»: se ne deduce che Orsato non ascoltò il Var e che il Var non fu abbastanza vigoroso. Doppio errore uguale erroraccio. Ma sembra più incapacità che malafede".