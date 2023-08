Arriva la fumata bianca per il prolungamento del contratto di Simone Inzaghi che era in scadenza al 30 giugno 2024. La conferma è del suo agente Tullio Tinti al termine di un incontro nella sede nerazzurra: “Rinnovo Inzaghi? Ha già fatto lui nel momento in cui era in tournée, è solo da formalizzare. Sarà un rinnovo di un anno”.