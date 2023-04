GdS – Inter-Inzaghi, addio scritto. E occhio allo scossone immediato: lo scenario

Sembra ormai scritto l'addio a fine stagione di Simone Inzaghi, che con ogni probabilità non sarà più l'allenatore dell'Inter

Sembra ormai scritto l'addio a fine stagione di Simone Inzaghi, che con ogni probabilità non sarà più l'allenatore dell'Inter. Come riporta la Gazzetta dello Sport, però, resiste lo scenario di uno scossone immediato, soprattutto in caso di crollo verticale della squadra: