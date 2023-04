Corsera – Inter, Inzaghi merita il Benfica. Ma è impossibile escludere esonero se…

L’Inter di campionato perde anche la sfida alle leggi della fisica, lasciando altri due punti in provincia e complicando ulteriormente la corsa al quarto posto che due mesi fa sembrava una formalità e adesso rischia di diventare angosciante: non vincere una partita così — come perdere quella di La Spezia — ha dell’incredibile, ma non tutto può essere derubricato alla voce «sfortuna momentanea» quando non vinci in trasferta dal 28 gennaio e in assoluto dal 5 marzo, sei partite di fila, cosa che non capitava da cinque anni. Considerata la capacità di cambiare abito nelle grandi notti europee, Inzaghi merita di giocarsi la sfida con il Benfica fino in fondo, ma se in campionato l’Inter non cambia marcia in fretta, da qui a giugno è impossibile escludere colpi di mano per dare una scossa risolutiva".