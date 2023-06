Inzaghi, idee chiare: “Dall’estate scorsa si è speso per un nome e vuole averlo nel 23-24”

Simone Inzaghi la idee chiare in vista della prossima stagione. In settimana è previsto un vertice con l'Inter per pianificare il 23-24

Simone Inzaghi la idee chiare in vista della prossima stagione. In settimana è previsto un vertice con l'Inter per pianificare il 23-24, ma il tecnico nerazzurro sa già chi vuole con sé nella nuova avventura: Romelu Lukaku. Fin dall'estate scorsa, Inzaghi si è speso per il suo arrivo e non ci sono dubbi, come scrive la Gazzetta dello Sport, che l'allenatore lo voglia a Milano anche per il prossimo anno: