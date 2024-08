Il tecnico nerazzurro spinge per avere in rosa cinque punte. Intanto l'idea del club nerazzurro su Correa è chiara

Sfoltire l'attacco è una delle prerogative della dirigenza dell'Inter in questi ultimi giorni di mercato. Su Satriano c'è l'interesse del Marsiglia, la richiesta del club nerazzurro è di 6 milioni di euro. Incassare questa cifra aprirebbe all’Inter un primo margine di manovra. Ma, come sottolinea il Corriere dello Sport , per ipotizzare l’arrivo di un nuovo attaccante alla corte di Inzaghi è necessario che anche Correa faccia le valigie.

"C’è proprio il tecnico piacentino a spingere per avere a disposizione 5 attaccanti. Viale Liberazione ha sempre escluso di allargare il reparto offensivo. In verità, però, dovesse spuntare un’occasione, verrebbe colta. Ovviamente, a patto di trovare una sistemazione al Tucu, ricavando qualcosa per il cartellino e risparmiando pure l’ingaggio che ammonta a 3,5 milioni di euro. Correa piace al Genoa, in particolare a Gilardino, ma è difficile che il club rossoblù possa venire incontro alle condizioni nerazzurre. Ad ogni modo, l’idea è che alla fine, in un modo o nell’altro, il Tucu partirà. Solo se dovesse restare bloccato alla Pinetina l’argentino diventerebbe la quinta punta".