"In Inghilterra, dalle parti di Old Trafford, avranno aggiunto un altro “più” alla valutazione di Simone Inzaghi. Come vi abbiamo raccontato due giorni fa, il tecnico nerazzurro è da tempo uno il candidato principale per allenare il Manchester United per la prossima stagione. Che poi il corteggiamento del magnate Ratcliffe e faccia breccia sul tecnico piacentino, questo è un altro discorso. Il profilo di Inzaghi è seguito dai maggiori top club europei (c'è anche il Chelsea). Il percorso nella scorsa edizione di Champions e i complimenti di Guardiola, insieme alla cavalcata impetuosa nell’attuale Serie A, hanno inevitabilmente accesso un faro su Inzaghi il cui contratto con l’Inter è in scadenza nel 2025".