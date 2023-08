Jacobelli: “Lukaku alla Roma? All’Inter ha dimostrato di essere ancora decisivo”

Lukaku alla Roma che operazione sarebbe?

“Negli ultimi mesi all’Inter ha dimostrato di essere ancora decisivo. Se c’è un momento per chiudere un’operazione del genere è questo, perché ci sono tante situazioni che potrebbero agevolare il trasferimento. Innanzitutto il rapporto di separato in casa con il Chelsea, il quale sa che se questo giocatore dovesse continuare a rimanere fermo continuerebbe a svalutarsi. In più penso che Lukaku smani per tornare in Italia, anche in virtù del decreto crescita, che potrebbe agevolare tutti. In più non ci sono da dimenticare gli ottimi rapporti tra i Friedkin e Boehly”.