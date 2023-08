Padovan: “Sanchez, acquisto scellerato per l’Inter: è un mina spogliatoi. Su Lukaku…”

“È un acquisto scellerato. Innanzitutto via un elemento di ventinove anni e ne arriva uno di trentaquattro. In più Sanchez è un mina spogliatoi, perché quando non gioca assilla l’allenatore con richieste e malumori. Francamente non lo avrei ripreso, anche perché l’ultima volta per andarsene chiese una buonuscita di quattro milioni”.