Lo Sporting tratta Joao Mario, risposta Inter: “Non si scende sotto questo prezzo”

Joao Mario è pronto a restare allo Sporting. Il centrocampista, infatti, ha dichiarato apertamente di voler continuare a Lisbona

L'Inter, proprietaria del cartellino del calciatore, è pronta a sedersi intorno a un tavolo con lo Sporting per discutere della cessione a titolo definitivo. Secondo Deporto ao Minuto, i nerazzurri non sono intenzionati a scendere sotto gli 8 milioni di euro. L'alto stipendio di Joao Mario, che percepisce 2,7 milioni di euro netti, non è considerato un grosso ostacolo per la riuscita della trattativa.